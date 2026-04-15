Loto Salle Polyvalente Villetoureix
Loto Salle Polyvalente Villetoureix samedi 23 mai 2026.
Villetoureix
Loto
Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive.
Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive. .
Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 55 34
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English : Loto
Loto, organized by La Sociéte de Chasse Come and try your luck at our big lotto! Lots of prizes to be won in a friendly, festive atmosphere.
L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne
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