Loto Salle Polyvalente Villetoureix

Villetoureix

Loto

Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive.

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Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 55 34

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English : Loto

Loto, organized by La Sociéte de Chasse Come and try your luck at our big lotto! Lots of prizes to be won in a friendly, festive atmosphere.

L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne