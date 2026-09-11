AGENDA · Urrugne
Loto Zurekin Mur à gauche de Socoa Urrugne
samedi 19 septembre 2026 · Mur à gauche de Socoa · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Loto Zurekin
Mur à gauche de Socoa 2091-2127 Route de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture des portes à 19h.
De nombreux lots. .
Mur à gauche de Socoa 2091-2127 Route de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Loto Zurekin
L’événement Loto Zurekin Urrugne a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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