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Loto Zurekin Mur à gauche de Socoa Urrugne

samedi 19 septembre 2026 · Mur à gauche de Socoa · Urrugne

Loto Zurekin Mur à gauche de Socoa Urrugne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Mur à gauche de Socoa
Adresse
2091-2127 Route de Socoa
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urrugne

Loto Zurekin

Mur à gauche de Socoa 2091-2127 Route de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture des portes à 19h.
De nombreux lots.   .

Mur à gauche de Socoa 2091-2127 Route de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Loto Zurekin

L’événement Loto Zurekin Urrugne a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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