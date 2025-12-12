LOUDBLAST – PETIT BAIN Paris

LOUDBLAST Début : 2026-11-22 à 19:00. Tarif : – euros.

LOUDBLAST – Pionniers du death metal hexagonal, LOUDBLAST a façonné sa légende depuis les années 80 avec des albums phares comme Disincarnate ou Sublime Dementia. Leur dernier opus en date, Altering Fates and Destinies, sorti en 2024, les montre plus inspirés que jamais. Entre noirceur narrative, riffs acérés et ambiances organiquement sombres, ce disque symbolise un nouveau palier dans leur discographie. Pointure scénique menée d’une main de fer par Stéphane Buriez depuis 40 ans, LOUDBLAST vous donne rendez-vous à Petit Bain le dimanche 22 novembre 2026 !HEART ATTACK – Originaire de Cannes, HEART ATTACK s’est rapidement imposé sur la scène thrash moderne française. Vainqueurs du Headbang Contest 2015, leur discographie compte notamment Stop Pretending (2013) et The Resilience (2017). Leur plus récent album, Negative Sun, paru en juin 2022, délivre un thrash rageur mais mélodique, oscillant entre fureur et lumière. HEART ATTACK partage l’affiche avec Loudblast le dimanche 22 novembre 2026 à Paris – Petit Bain !

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75