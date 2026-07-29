Louis Bernicot et le voilier Anahita Autour du monde en solitaire 90è anniversaire Carantec

Informations pratiques

Carantec

Louis Bernicot et le voilier Anahita Autour du monde en solitaire 90è anniversaire

Chantier naval de Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Inspiré par l’histoire de Slocum, ce Commandant de Marine marchande de 55 ans commande son bateau Anahita au chantier Moguérou (aujourd’hui Jézéquel), et appareille pour son tour du monde le 22 août 1936 du port de Carantec avec l’Argentine comme première escale !

Il atteint Le Verdon -Sur -Mer en Gironde un peu plus de vingt et un mois plus tard le 30 mai 1938

-Un record de rapidité pour un tour du monde en petit voilier à cette époque.

-32 010 milles nautiques (59 000km), environ 77 milles par jour en moyenne.

Précédé par Alain GERBAULT en 1929, Louis BERNICOT a été le deuxième navigateur français, et le cinquième marin solitaire au monde à avoir accompli ce périlleux voyage. Son récit La croisière d’Anahita est publié par Gallimard en 1939.

Carantec Culture et la Municipalité ont souhaité fêter les 90 ans de cet exploit conçu et lancé depuis Carantec.

Grâce à l’accueil exceptionnel de la famille Jézéquel au cœur du chantier historique, nous rendrons hommage aux acteurs de cet aventure l’architecte Talma BERTRAND, le chantier MOGUEROU et ses héritiers toujours à l’ouvrage, et bien évidemment,

au courageux et discret Commandant BERNICOT lors d’une journée mémorable !

Au programme

14h

-Rassemblement de voiliers anciens

-Animation musicale sur la cale par 20 sonneurs issus du Bagad de Lann Bihoué.

Sonerien Lann-Bihoué | Bienvenue à tous les sonneurs du Bagad de Lann-Bihoué

Les musiciens sont accueillis pour cette journée, ainsi que la famille de Louis BERNICOT, par le Bureau de l’Association ils effectueront également une prestation au profit de l’EHPAD.

14H30

-Accueil des voiliers sur la Grève.

-Ouverture de l’exposition Louis Bernicot au cœur même du chantier Jézéquel, que nous remercions chaleureusement pour cet accueil exceptionnel dans le lieu d’origine de construction d’ANAHITA !

-Le Musée Maritime consacre également une partie de ses expositions à cet exploit (14h30 à 18h30)

18h00 Commémoration et inauguration du panneau en mémoire de Louis BERNICOT en présence de la famille.

-Animation sur la cale par 20 sonneurs issus du Bagad de Lann Bihoué.

-Pot convivial.

Amoureux d’histoires de mer, d’aventures humaines et du patrimoine de construction navale de la Baie de Morlaix,

venez nombreux partager cette journée ! .

Chantier naval de Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Louis Bernicot et le voilier Anahita Autour du monde en solitaire 90è anniversaire Carantec a été mis à jour le 2026-07-20 par OT BAIE DE MORLAIX