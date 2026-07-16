LOUIS MATUTE LARGE ENSEMBLE feat. JOYCE MORENO + Frederico Heliodoro, Alhambra, Genève

Informations pratiques

LOUIS MATUTE LARGE ENSEMBLE feat. JOYCE MORENO + Frederico Heliodoro Lundi 2 novembre, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T23:00:00+01:00

LOUIS MATUTE LARGE ENSEMBLE feat. JOYCE MORENO

+ Frederico Heliodoro

Cette soirée est née d’une collaboration entre les associations genevoises ENCONTRO et KINCH autour d’une même volonté : célébrer la richesse et l’évolution du jazz et de la musique brésilienne à travers différentes générations d’artistes.

En ouverture, Frederico Heliodoro, l’une des voix les plus fascinantes du jazz brésilien actuel. Entre Rio, New York et les grandes scènes internationales, il incarne une nouvelle génération de musiciens brésiliens aux côtés d’artistes tels que Kurt Rosenwinkel, Louis Cole ou Pedro Martins.

En seconde partie, le prodigieux Louis Matute présente Dolce Vita en Large Ensemble avec l’icône brésilienne, Joyce Moreno — légende vivante de la bossa nova, ayant collaboré avec les plus grands noms de la musique brésilienne, de Tom Jobim à Milton Nascimento.

Entre héritage, modernité et réinvention, cette soirée propose un voyage à travers les multiples visages de la musique brésilienne, de ses figures historiques à ses expressions contemporaines.

Billetterie :

Plein tarif — CHF 40.–

Tarif étudiant / AVS / chômage — CHF 25.–

Tarif soutien — à partir de CHF 45.–

*Le tarif soutien permet de soutenir le développement des activités des associations et la rémunération des artistes.

Les places actuellement mises en vente sont assises.

Horaires (sous réserve de modifications) :

19h30 — Ouverture des portes – Accueil du public – début de la soirée.

20h00 – 21h00 — Concert Frederico Heliodoro Quartet

21h20 – 22h20 —Concert Louis Matute Large Ensemble feat. Joyce Moreno

23h00 — Fermeture

Contact (organisateur) :

Association Kinch

association.kinch@gmail.com

078 310 32 24 (Billetterie)

Instagram Kinch

https://www.instagram.com/kinch.ch/

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Associations Encontro & Kinch présentent : Louis Matute Large Ensemble feat. Joyce Moreno + Frederico Heliodoro en concert à l’Alhambra, le 02 novembre 2026

DR