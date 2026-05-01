Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après Ham
Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après Ham vendredi 29 mai 2026.
Ham
Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après
Esplanade du Château Ham Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-05-29
Evènement historique autour de l’évasion de Louis-Napoléon Bonaparte du Château de Ham, le 25 mai 1846.
Au programme
– Exposition photos, documents et costumes du spectacle de la ville de Ham de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte
– Vendredi 29 mai à 18h Conférence de Juliette Glikman et l’écrivain Boris Marme, spécialistes du second empire
– Samedi 30 mai à 16h Conférence de Jean-Marc Dubois, de la société académique de Saint-Quentin
– Dimanche 31 mai à 16h Projection du spectacle de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte
Evènement historique autour de l’évasion de Louis-Napoléon Bonaparte du Château de Ham, le 25 mai 1846.
Au programme
– Exposition photos, documents et costumes du spectacle de la ville de Ham de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte
– Vendredi 29 mai à 18h Conférence de Juliette Glikman et l’écrivain Boris Marme, spécialistes du second empire
– Samedi 30 mai à 16h Conférence de Jean-Marc Dubois, de la société académique de Saint-Quentin
– Dimanche 31 mai à 16h Projection du spectacle de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte .
Esplanade du Château Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 88 45 10
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English :
Historical event surrounding Louis-Napoléon Bonaparte’s escape from the Château de Ham on May 25, 1846.
Program:
– Exhibition of photos, documents and costumes from the 1996 Ham town show L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte
– Friday May 29 at 6pm: Lecture by Juliette Glikman and writer Boris Marme, specialists in the Second Empire
– Saturday May 30 at 4pm: Lecture by Jean-Marc Dubois, from the Société académique de Saint-Quentin
– Sunday May 31, 4pm: Screening of the 1996 show L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte
L’événement Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après Ham a été mis à jour le 2026-05-19 par OT HAUTE SOMME PERONNE