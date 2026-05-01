Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après Ham

Ham

Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après

Esplanade du Château Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-29

Evènement historique autour de l’évasion de Louis-Napoléon Bonaparte du Château de Ham, le 25 mai 1846.

Au programme

– Exposition photos, documents et costumes du spectacle de la ville de Ham de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte

– Vendredi 29 mai à 18h Conférence de Juliette Glikman et l’écrivain Boris Marme, spécialistes du second empire

– Samedi 30 mai à 16h Conférence de Jean-Marc Dubois, de la société académique de Saint-Quentin

– Dimanche 31 mai à 16h Projection du spectacle de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte

Evènement historique autour de l’évasion de Louis-Napoléon Bonaparte du Château de Ham, le 25 mai 1846.

Au programme

– Exposition photos, documents et costumes du spectacle de la ville de Ham de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte

– Vendredi 29 mai à 18h Conférence de Juliette Glikman et l’écrivain Boris Marme, spécialistes du second empire

– Samedi 30 mai à 16h Conférence de Jean-Marc Dubois, de la société académique de Saint-Quentin

– Dimanche 31 mai à 16h Projection du spectacle de 1996 L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte .

Esplanade du Château Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 88 45 10

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English :

Historical event surrounding Louis-Napoléon Bonaparte’s escape from the Château de Ham on May 25, 1846.

Program:

– Exhibition of photos, documents and costumes from the 1996 Ham town show L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte

– Friday May 29 at 6pm: Lecture by Juliette Glikman and writer Boris Marme, specialists in the Second Empire

– Saturday May 30 at 4pm: Lecture by Jean-Marc Dubois, from the Société académique de Saint-Quentin

– Sunday May 31, 4pm: Screening of the 1996 show L’Ham de Louis-Napoléon Bonaparte

L’événement Louis-Napoléon Bonaparte s’évade de Ham, 180 ans après Ham a été mis à jour le 2026-05-19 par OT HAUTE SOMME PERONNE