Louisa & les 4 filles March : un spectacle familial, inspirant, puissant et moderne au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Louisa & Les Quatre Filles March : une expérience théâtrale unique qui mêle le classique intemporel Les Quatre Filles du docteur March à la vie extraordinaire de son autrice, Louisa May Alcott.

Ce chef-d’œuvre, inspiré de l’enfance de Louisa et publié en 1869, a conquis le monde entier… Mais l’incroyable femme derrière ces pages reste encore trop méconnue. Cette création originale vous plonge au cœur d’un destin hors du commun : femme de caractère, combattante pour l’abolition de l’esclavage et l’émancipation des femmes, Louisa a vécu mille vies avant de devenir une voix majeure de la littérature.

En France, on admire Georges Sand ; aux États-Unis, Louisa May Alcott est une héroïne de l’engagement et de la liberté. Tour à tour institutrice, infirmière en pleine guerre de Sécession, et militante passionnée, son combat brûle à travers son œuvre et cette pièce.

Sur scène, cinq artistes – quatre comédiennes, un comédien dont une pianiste live – donnent vie à cette fresque musicale vibrante, mêlant émotion, histoire et modernité.

Un spectacle familial, inspirant, puissant et moderne à découvrir absolument pour ravir tous les publics, petits et grands.

Du 7 mars au 10 mai 2026 Les samedis à 17h et les dimanches à 16h

Du samedi 07 mars 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

payant

Tarif plein : 32€ (+1€ frais de réservatioon)

Tarif moins de 26 ans : 10€ (+0.9€ frais de réservation)

Tarif promo web : 20€ (+1€ frais de réservation)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

