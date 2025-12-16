Louisa & les 4 filles March : un spectacle familial, inspirant, puissant et moderne au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris
samedi 7 mars 2026.
Louisa & Les Quatre Filles March : une expérience théâtrale unique qui mêle le classique intemporel Les Quatre Filles du docteur March à la vie extraordinaire de son autrice, Louisa May Alcott.
Ce chef-d’œuvre, inspiré de l’enfance de Louisa et publié en 1869, a conquis le monde entier… Mais l’incroyable femme derrière ces pages reste encore trop méconnue. Cette création originale vous plonge au cœur d’un destin hors du commun : femme de caractère, combattante pour l’abolition de l’esclavage et l’émancipation des femmes, Louisa a vécu mille vies avant de devenir une voix majeure de la littérature.
En France, on admire Georges Sand ; aux États-Unis, Louisa May Alcott est une héroïne de l’engagement et de la liberté. Tour à tour institutrice, infirmière en pleine guerre de Sécession, et militante passionnée, son combat brûle à travers son œuvre et cette pièce.
Sur scène, cinq artistes – quatre comédiennes, un comédien dont une pianiste live – donnent vie à cette fresque musicale vibrante, mêlant émotion, histoire et modernité.
Un spectacle familial, inspirant, puissant et moderne à découvrir absolument pour ravir tous les publics, petits et grands.
Du 7 mars au 10 mai 2026
Les samedis à 17h et les dimanches à 16h
Rebelle et visionnaire, Louisa May Alcott a marqué l’histoire avec Les Quatre Filles du docteur March. Découvrez sa vie hors du commun !
Du samedi 07 mars 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
payant
Tarif plein : 32€ (+1€ frais de réservatioon)
Tarif moins de 26 ans : 10€ (+0.9€ frais de réservation)
Tarif promo web : 20€ (+1€ frais de réservation)
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
début : 2026-03-07T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/louisa-et-les-4-filles-march +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com