Louise Michel, Cinéma Jacques Prévert, Harnes

Louise Michel Cinéma Jacques Prévert Harnes

Louise Michel, Cinéma Jacques Prévert, Harnes samedi 28 mars 2026.

Louise Michel Samedi 28 mars, 18h00 Cinéma Jacques Prévert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00

Cinéma Jacques Prévert 36 Rue de Montceau-les-Mines, 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.ville-harnes.fr/site/centre-culturel-jacques-prevert/
dans le cadre de La caravane belge / séance en 35 mm & une frite + une bière offertes !