Louise Michel, Cinéma Jacques Prévert, Harnes

Louise Michel Samedi 28 mars, 18h00 Cinéma Jacques Prévert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00

Cinéma Jacques Prévert 36 Rue de Montceau-les-Mines, 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.ville-harnes.fr/site/centre-culturel-jacques-prevert/

dans le cadre de La caravane belge / séance en 35 mm & une frite + une bière offertes !