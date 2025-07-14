Louise Vanneste – 3 jours, 3 nuits POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Louise Vanneste – 3 jours, 3 nuits 20 et 21 janvier 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-20T19:00:00 – 2026-01-20T19:50:00

Fin : 2026-01-21T19:00:00 – 2026-01-21T19:50:00

3 jours, 3 nuits déploie une activité chorégraphique qui tient à la fois du géologique et de l’humain. Seule en scène, Louise Vanneste entre en résonance avec les métamorphoses des roches, l’érosion, le feu, les montagnes en formation. Sa gestuelle traduit frottements, chocs, intensités, comme une matière traversée de forces physiques et telluriques. Elle interroge un temps étiré, presque inhumain, celui des roches en lente transformation, qu’elle fait dialoguer avec la fragilité, la chaleur et la résistance du corps. En partant d’un long travail d’observation passant notamment par le dessin, elle sculpte le mouvement, la voix, investit des textes littéraires, écrit le son, pour composer une forme sensible qui relie l’infiniment lent au présent vibrant. Cette traversée solo, à la fois sensorielle et incarnée, devient expérience partagée, un rituel à vivre ensemble, où l’épaisseur du monde se déploie à travers les strates du corps.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002303&lng=1 »}]

©Beatrice Borgers