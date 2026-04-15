L’Oulibo, L’Oulibo, Bize-Minervois

L’Oulibo 5 – 7 juin L’Oulibo Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’odyssée de l’Olivier à l’Oulibo !

A l’ombre des oliviers et dans un moulin en activité, la visite guidée de l’Oulibo vous emmène dans le monde fabuleux de l’olive ! Le parcours est réparti en 7 pôles d’intérêt.

La visite commence par un parcours dans l’oliveraie pour tout savoir sur la culture de l’olivier. Puis dans le moulin, un son et lumière fait remonter le temps, jusqu’à notre époque. La visite se poursuit avec un espace muséographique multimédia aménagé dans l’ancien moulin pour découvrir, en 5 étapes, toute la symbolique de l’olivier, son rôle dans la littérature et les arts, son utilisation ancestrale dans l’univers des cosmétiques et de la beauté, les nombreux métiers qui lui sont associés, ses vertus médicinales et ses atouts santé.

La visite se termine par une dégustation des olives notamment la Lucques du Languedoc AOP et des huiles. Un guide vous accompagne tout au long du parcours. Pour les enfants, une chasse au trésor est organisée pendant la visite.

L’Oulibo Cabezac 11120 Bize-Minervois Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.loulibo.com/reservez-votre-visite/ »}]

Visite guidée en plusieurs pôles retraçant l’histoire de l’olivier avec supports multimédias, incluant une dégustation commentée d’huiles et d’olives

DR