Visite guidée de l’Odyssée de l’Olivier, L’Oulibo, Bize-Minervois

Visite guidée de l’Odyssée de l’Olivier 5 – 7 juin L’Oulibo Aude

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le moulin de l’Oulibo vous ouvre ses portes à la découverte de l’arbre éternel : l’Olivier. Cette visite guidée vous révèlera les secrets de fabrication de l’huile d’olive et des olives de table de notre moulin.

Chasse au trésor « Olive D.Lucqui à la recherche de l’élixir de jeunesse éternelle » pour les enfants de 6 à 12 ans pendant la visite guidée.

Découverte du savoir-faire sur l’élaboration de l’huile d’olive.

Premier producteur d’olives de tables françaises.

Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant par l’Etat français.

L'Oulibo Cabezac 11120 Bize-Minervois Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie

