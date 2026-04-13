Loupoulette, Médiathèque Chalucet, Toulon
Loupoulette, Médiathèque Chalucet, Toulon samedi 30 mai 2026.
Loupoulette Samedi 30 mai, 09h00 Médiathèque Chalucet Var
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Vous connaissez peut-être la fameuse Loupoulette de Anne Lopez et bien là c’est Marie-Pierre Hoareau qui s’en empare, pour notre plus grand plaisir ! Spectacle de Anne Lopez, par Marie-Pierre Hoareau, dans la continuité du compagnonnage entre les deux artistes.
Pour la médiathèque Chalucet.
Médiathèque Chalucet 83000 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.toulon.fr/TOULON/mediatheque-chalucet.aspx »}]
Spectacle Loupoulette par Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse Marie-Pierre Hoareau artiste conteuse
©MarionLabejof
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