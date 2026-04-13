Loupoulette, Médiathèque Chalucet, Toulon

Loupoulette Samedi 30 mai, 09h00 Médiathèque Chalucet Var

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Vous connaissez peut-être la fameuse Loupoulette de Anne Lopez et bien là c’est Marie-Pierre Hoareau qui s’en empare, pour notre plus grand plaisir ! Spectacle de Anne Lopez, par Marie-Pierre Hoareau, dans la continuité du compagnonnage entre les deux artistes.

Pour la médiathèque Chalucet.

Médiathèque Chalucet 83000 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.toulon.fr/TOULON/mediatheque-chalucet.aspx »}]

Spectacle Loupoulette par Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse Marie-Pierre Hoareau artiste conteuse

©MarionLabejof