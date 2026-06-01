Besain

L’ours et l’orchidée

Etang de l’Heute Besain Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le matin nous partirons à la découverte de de la flore des bas marais, (Epipactis des marais, serratule des teinturiers, grande pimprenelle, cirse maraicher, etc.)

Après un pique-nique tiré du sac. Déplacement au sentier karstique de Besain pour assister au spectacle Yôkaï interprété par la compagnie du Teatro della Rondine (le Théâtre de l’Hirondelle).

Au détour d’un sentier ou à la lisière d’une grotte, les artistes vous invitent à une ballade en musique et marionnettes où ours, renards et autres esprits se faufilent entre les arbres et les pierres, à l’écoute d’une forêt qui rêve peut-être…

Inscription auprès de Pascal Collin .

Etang de l’Heute Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 p.collin@cc-aps.fr

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English : L’ours et l’orchidée

L’événement L’ours et l’orchidée Besain a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA