Loutre y es-tu ?, Montclus, Montclus

Loutre y es-tu ? Mardi 12 mai, 18h30 Montclus Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00

Encore plus discrète que son voisin le Castor, la Loutre, présente sur la Cèze nous donne des informations sur la richesse du milieu aquatique où elle séjourne. Retrouvons-nous dans le magnifique village de Montclus pour en apprendre davantage sur cet animal qui nous en dit long sur la rivière.

Montclus 5037B Rue de l’Arceau, 30630 Montclus Montclus 30630 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/echos-des-lisieres »}]

Retrouvons-nous dans le magnifique village de Montclus pour en apprendre davantage sur ce mammifère semi-aquatique qui nous en dit long sur la rivière. loutre castor

AdobeStock