Louves, transmission de berceuses (sortie de résidence) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Sur inscription à : comptoirsdureve@yahoo.frIndiquez vos Nom / Prénom / N° de téléphone ainsi que le nombre d’enfants et d’adultes présent·es.Un mail de confirmation vous sera adressé en retour. En famille, Jeune Public

Louves, transmission de berceuses est un spectacle musical imaginé pour les très jeunes enfants et leurs familles par la compagnie Comptoirs du Rêve. Il met à l’honneur des berceuses venues du monde entier, collectées auprès des mamans du quartier depuis janvier 2025. Dans un espace chaleureux et poétique, quatre interprètes donnent vie à ces berceuses à travers le chant, le mouvement et une scénographie délicate. Petit·es et grand·es sont invité·es à écouter, rêver, bouger et parfois chanter ensemble lors d’une expérience sensorielle et immersive. Cette nouvelle étape de création explore encore davantage la mémoire et le lien entre adultes et enfants à travers ces chants universels qui accompagnent les premiers pas de la vie. Programme18h : ouvertures des portes18h15 : présentation du spectacle et projection d’un court film sur la création18h30 : spectacle. Durée : 40 minutes

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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