LOVE STREAMS — CINÉ-CLUB IFA Cinéma du TNB Rennes
lundi 28 septembre 2026 · Cinéma du TNB · Rennes
Informations pratiques
LOVE STREAMS — CINÉ-CLUB IFA Cinéma du TNB Rennes Lundi 28 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Le Cinéma Club de l’Institut Franco-Américain de Rennes prend ses quartiers dans la salle de cinéma du TNB avec un nouveau rendez-vous cette saison.
LOVE STREAMS de John Cassavetes
En amour, Sarah est passionnée, jalouse et possessive. Se sentant trahie par son mari et sa fille, elle débarque chez Robert, riche écrivain accro à la débauche, alors que le fils de ce dernier vient de lui être confié. Dès qu’il la reconnaît, il se jette dans ses bras. Leur amour mutuel réussira-t-il à les apaiser ?
2h20, États-Unis, 1985
Ours d’Or – Festival de Berlin 1984
Séance en partenariat avec l’Institut Franco Américain de Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-28T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-28T21:00:00.000+02:00
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https://www.t-n-b.fr/ https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4346
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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