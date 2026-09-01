UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bédarieux

LPO ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux

dimanche 20 septembre 2026 · Bédarieux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
4 rue René Cassin
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Tarif

Bédarieux

LPO ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX

4 rue René Cassin Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

20 septembre 10h à midi
Écoute et observation des oiseaux au Terrain des Possibles.
Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible au 4 rue René Cassin à Bédarieux et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux. Les débutants sont les bienvenus. Places limitées. inscription par SMS au 06 38 34 86 54.
20 septembre 10h à midi
Écoute et observation des oiseaux au Terrain des Possibles.
Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible au 4 rue René Cassin à Bédarieux et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux. Les débutants sont les bienvenus. Places limitées. inscription par SMS au 06 38 34 86 54.   .

4 rue René Cassin Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 38 34 86 54 

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English : LPO ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX

September 20, 10:00 a.m. noon
Birdwatching and listening at Terrain des Possibles.
You’re invited to discover this peaceful spot at 4 rue René Cassin in Bédarieux and learn to recognize a few bird songs. Beginners are welcome. Space is limited. Register by text message at 06 38 34 86 54.

L’événement LPO ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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