LPR Rodéo Show Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles

Informations pratiques

Maussane-les-Alpilles

LPR Rodéo Show

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Petit Roman Chemin départemental 5 Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’association LPR Roping Ranch vous donne rendez-vous aux Écuries Le Petit Roman à Maussane-les-Alpilles pour une grande soirée Western Rodéo !Familles

Le temps d’une soirée, les Alpilles prendront des airs de Far West…



Chevaux, démonstrations de team roping, barrel racing, bull riding et Buffalo Bill’s wild west show, dans une ambiance country.

Une parenthèse estivale originale et conviviale à vivre en famille ou entre amis, au cœur des Alpilles.



Espace gourmand et rafraîchissements sur place .

Le Petit Roman Chemin départemental 5 Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 16 02 01 sebastienacheval@hotmail.fr

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English :

The LPR Roping Ranch association invites you to the Écuries Le Petit Roman in Maussane-les-Alpilles for a fantastic Western Rodeo evening!

L’événement LPR Rodéo Show Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-07-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles