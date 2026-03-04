Lubiana, Piano’cktail, Bouguenais

Lubiana Jeudi 5 mars, 20h00 Piano’cktail Loire-Atlantique

10 € à 21 €

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Concert

Interprète, joueuse de kora et compositrice belgo-camerounaise, Lubiana déploie, au fil de ses albums, un répertoire empreint de douceur et d’émotion. Sa musique, située à la croisée de la soul, du jazz et des musiques du monde, rappelle parfois le « call and response » du blues et du gospel.

Un univers fascinant tissé de voix et de cordes qui résonnent comme un chant d’amour, de résilience et de fierté.

Durée : 1h

Piano'cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Gardienne d’un temple musical sans frontières, Lubiana nous entraîne dans un univers qui fascine par la richesse de ses sonorités venant d’Afrique et d’ailleurs.

Lubiana © Diane Moyssan