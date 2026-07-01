LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES BAL MEDIEVAL Salle polyvalente La Chapelle-au-Riboul
samedi 18 juillet 2026 · Salle polyvalente · La Chapelle-au-Riboul
Informations pratiques
La Chapelle-au-Riboul
LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES BAL MEDIEVAL
Salle polyvalente 6 Rue du Stade La Chapelle-au-Riboul Mayenne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert exceptionnel de Luc Arbogast
Véritable troubadour des temps modernes, Luc Arbogast vous invite à un voyage musical hors du temps. Découvert par le grand public lors de The Voice en 2013, cet artiste atypique à la voix fascinante (plus de cinq octaves !) mêle influences médiévales, celtiques et contemporaines dans un univers poétique et spirituel unique.
Après bientôt 30 ans passés sur les routes de France, au pieds des cathédrales, au choeur des plus humbles églises, ou à l’Olympia , Luc ARBOGAST communie avec son public en le faisant rire, chanter et danser!
Entre musiques médiévales, celtiques et sonorités modernes, il nous offrira un moment suspendu, magique, et profondément humain. .
Salle polyvalente 6 Rue du Stade La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Exceptional concert by Luc Arbogast
L’événement LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES BAL MEDIEVAL La Chapelle-au-Riboul a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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