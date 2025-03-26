LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE – ZENITH DE LILLE Lille

LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE Début : 2027-02-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 07 janvier 2026 à 20h00 est reporté au 23 février 2027 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésTAL TICKET PRÉSENTE : LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTELuc Langevin est enfin de retour avec un tout nouveau spectacle de grande envergure. Au sommet de son art et en parfaite maîtrise de son talent unique, il exécute avec finesse et précision des numéros de grandes illusions, créés sur mesure avec son complice de toujours, le magicien Stéphane Bourgoin. Dans un écrin de lumière où la magie opère, les effets sont époustouflants et touchants à la fois, la musique nous envoûte et nous transporte. Le quatrième spectacle de l’illusionniste frappe l’imaginaire. Il explore la dualité entre la tête et le cœur, nous invitant dans un monde fabriqué de toutes pièces pour fuir le réel. Un spectacle étonnant qu’il présentera dans toute la Francophonie et un peu partout à travers le monde au cours des prochaines années.Avec Luc LangevinDurée du concert : 1h40 sans entracte

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59