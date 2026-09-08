Luca Leone, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Luca Leone Jeudi 26 novembre, 20h00 Salle du Manège

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

Jeune artiste genevois, Luca Leone ne cache pas ses multiples facettes. Musique et théâtre, il ne veut pas choisir. Il alterne entre les deux pour nourrir sa créativité et son imagination débordante et ravir le public. Il joue et met en scène sa première pièce à 13 ans en s’attaquant à un chef-d’œuvre, Hamlet. Il se lance ensuite à cœur perdu dans la musique classique à 15 ans, puis dévie, expérimente, s’approche de la pop, variant les couleurs et les influences. Après Rose, en 2022, puis Paradiso en 2024, Luca Leone nous emmène à Rome, le temps d’une nuit.

Ce n’est pas une carte postale de la capitale italienne qu’il propose, c’est bien plus. En revisitant ses statues et ses mythes, l’artiste lance une réflexion sur le rapport au passé et à la mémoire. Accompagné de trois musiciens, il propose un univers contrasté, à la fois classique et décalé dans lequel coexistent poésie, absurde et humour. Une escapade et une immersion époustouflantes dans cette cité mythique, entre rêve et réalité, passé et présent

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/luca-leone/78b757fa-74ce-4163-bac8-9a27ac024eb2/events/392414 »}]

Luca Leone est un jeune artiste romand aux multiples facettes. Une découverte à ne pas manquer.

DR