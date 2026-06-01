Lucile Boulanger, viole de gambe | Les Flâneries Musicales Église Saint-Théodulphe Champigny lundi 22 juin 2026.

Champigny

Lucile Boulanger, viole de gambe | Les Flâneries Musicales

Église Saint-Théodulphe Rue de l’Église Champigny Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 16:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Tout public

Lucile Boulanger et sa viole de gambe nous emmènent sur les chemins du XVIIème siècle.

Un splendide programme qui nous plonge au cœur de la musique ancienne, porté par une musicienne d’exception, lauréate des Victoires de la Musique 2025, dont la personnalité rayonnante fait revivre des paysages sonores envoutants.

Un moment suspendu autour de la viole de gambe, entre intériorité et résonances anciennes. .

Église Saint-Théodulphe Rue de l’Église Champigny 51370 Marne Grand Est

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English : Lucile Boulanger, viole de gambe | Les Flâneries Musicales

L’événement Lucile Boulanger, viole de gambe | Les Flâneries Musicales Champigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès