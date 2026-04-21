Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Quartier Saint Amant Suzette

Suzette

Lud’apéros au Domaine de Saint Amant

Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Verre de vin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-01 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Au Domaine Saint Amant, profitez d’un moment convivial au son des cigales dégustations, jeux en plein air (pétanque, Mölkky, échecs) et énigmes autour du vin. Les enfants s’amusent avec des ateliers créatifs. Une parenthèse gourmande à partager !

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Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 62 99 25 contact@saint-amant.com

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English :

At Domaine Saint Amant, enjoy a convivial moment to the sound of cicadas: tastings, outdoor games (pétanque, Mölkky, chess) and wine-related riddles. Creative workshops for children. A gourmet interlude to share!

L’événement Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Suzette a été mis à jour le 2026-04-21 par Inter Rhône