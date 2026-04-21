Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Quartier Saint Amant Suzette
Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Quartier Saint Amant Suzette lundi 1 juin 2026.
Suzette
Lud’apéros au Domaine de Saint Amant
Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Verre de vin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Au Domaine Saint Amant, profitez d’un moment convivial au son des cigales dégustations, jeux en plein air (pétanque, Mölkky, échecs) et énigmes autour du vin. Les enfants s’amusent avec des ateliers créatifs. Une parenthèse gourmande à partager !
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Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 62 99 25 contact@saint-amant.com
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English :
At Domaine Saint Amant, enjoy a convivial moment to the sound of cicadas: tastings, outdoor games (pétanque, Mölkky, chess) and wine-related riddles. Creative workshops for children. A gourmet interlude to share!
L’événement Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Suzette a été mis à jour le 2026-04-21 par Inter Rhône