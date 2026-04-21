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Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Quartier Saint Amant Suzette

Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Quartier Saint Amant Suzette lundi 1 juin 2026.

Lieu : Quartier Saint Amant

Adresse : Domaine Saint-Amant

Ville : 84190 Suzette

Département : Vaucluse

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5 Verre de vin

Suzette

Lud’apéros au Domaine de Saint Amant

Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Verre de vin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-06-01

Au Domaine Saint Amant, profitez d’un moment convivial au son des cigales dégustations, jeux en plein air (pétanque, Mölkky, échecs) et énigmes autour du vin. Les enfants s’amusent avec des ateliers créatifs. Une parenthèse gourmande à partager !
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Quartier Saint Amant Domaine Saint-Amant Suzette 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 62 99 25  contact@saint-amant.com

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English :

At Domaine Saint Amant, enjoy a convivial moment to the sound of cicadas: tastings, outdoor games (pétanque, Mölkky, chess) and wine-related riddles. Creative workshops for children. A gourmet interlude to share!

L’événement Lud’apéros au Domaine de Saint Amant Suzette a été mis à jour le 2026-04-21 par Inter Rhône

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