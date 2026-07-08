Ludo à la plage Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët
jeudi 6 août 2026 · Plage de Bellangenet · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Ludo à la plage
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
La ludothèque de Clohars Carnoët vous donne rendez-vous pendant l’été, tous les jeudis de 15h à 18h sur la plage de Bellangenêt pour des moments ludiques et conviviaux.
Gratuit / Sans inscription .
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 79 78
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English :
L’événement Ludo à la plage Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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