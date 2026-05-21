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Ludomobile Parc St-Cyr Rennes

Ludomobile Parc St-Cyr Rennes

Ludomobile Parc St-Cyr Rennes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Parc St-Cyr

Adresse : Parc St-Cyr Rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Ludomobile Parc St-Cyr Rennes Mardi 7 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !

Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !
Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T16:30:00.000+02:00

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