Ludomobile Parc St-Cyr Rennes Mardi 7 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !

Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T16:30:00.000+02:00

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Parc St-Cyr Parc St-Cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes Ille-et-Vilaine



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