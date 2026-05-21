Ludomobile Parc St-Cyr Rennes
Ludomobile Parc St-Cyr Rennes mardi 7 juillet 2026.
Ludomobile Parc St-Cyr Rennes Mardi 7 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !
Les jeux de la ludo, en bas de chez vous !
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T16:30:00.000+02:00
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Parc St-Cyr Parc St-Cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes Ille-et-Vilaine
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