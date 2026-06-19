Journée enfants – Été 2026 Cercle Celtique de Rennes Rennes 7 – 30 juillet Ille-et-Vilaine

12€ / 10€ (tarifs adhérents et sortir! proposés), réservation sur HelloAsso ou par mail.

Deuxième édition des Journées Enfants de l’été au Cercle Celtique de Rennes !

### Inscrivez vos enfants les mardis et jeudis de juillet pour découvrir plusieurs activités en lien avec la culture bretonne !

**Au programme** :

* **7 et 9 juillet – Atelier de broderie** : Viens piquer et créer de beaux motifs aux couleurs de l’été avec nos brodeuses expérimentées.

* **16 juillet – Jardiner et cuisiner en breton** : Une journée en immersion à cultiver le jardin et cuisiner notre cueillette. Un devezh e brezhoneg evit ober war-dro ar jardin ha keginañ asambles.

* **21 et 23 juillet – Musique d’ensemble** : Viens jouer de la musique bretonne et former un groupe le temps d’un été.

* **28 et 30 juillet – Danses bretonnes** : Tu connais le galop nantais, la polka piquée, le bal de Rhuys ? Alors viens apprendre quelques pas de danse pour entrer dans la ronde.

Prévoir un pique-nique, le goûter est offert.

Pour plus d’informations : [mediation@ccrennes.bzh](mailto:mediation@ccrennes.bzh)

_Organisées par le Cercle Celtique de Rennes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T17:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/journees-enfant-ete-2026 mediation@ccrennes.bzh 07 78 37 38 55

Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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