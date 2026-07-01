Informations pratiques

Pithiviers-le-Vieil

Ludo’Roule

415 Allée des Platanes Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

La ludothèque itinérante Ludo’Roule propose une après-midi de jeux en extérieur le jeudi 9 juillet 2026 de 14h à 17h à Pithiviers-le-Vieil. Le rendez-vous se situe devant la piscine municipale. L’événement est entièrement gratuit pour tous, avec réservation obligatoire pour les groupes.

La Communauté de Communes du Pithiverais invite les familles et les amateurs de divertissement à un rendez-vous ludique en plein air. Le jeudi 9 juillet 2026, de 14h00 à 17h00, la ludothèque itinérante Ludo’Roule s’installe à Pithiviers-le-Vieil, juste devant la piscine municipale, pour offrir une après-midi de jeux en extérieur.

Cet événement gratuit et ouvert à tous permet de découvrir et de partager de nombreux jeux en bois, d’adresse et de société dans un cadre convivial. C’est l’occasion idéale pour les petits et les grands de se retrouver et de s’amuser ensemble durant l’été. Si l’accès est libre pour le grand public, l’accueil des structures et des groupes nécessite en revanche une réservation préalable auprès des organisateurs. .

415 Allée des Platanes Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 36 37 83 ludoroule@ccdp.fr

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English :

The Ludo’Roule traveling toy library is hosting an afternoon of outdoor games on Thursday, July 9, 2026, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. in Pithiviers-le-Vieil. The event will take place in front of the municipal swimming pool. Admission is free for everyone, but reservations are required for groups.

L’événement Ludo’Roule Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS