Luis Marques DEEP BLUE / INTERMITTENCES, Usine Kugler, Genève

Informations pratiques

Luis Marques

DEEP BLUE / INTERMITTENCES 2 – 13 septembre Usine Kugler

Entrée libre à l’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T18:00:00+02:00 – 2026-09-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Vernissage le mercredi 2 septembre à 18h

Exposition ouverte de jeudi à dimanche de 17h à 19h et sur rdv +41 (0) 76 766 55 32

Vendredi 4 septembre à 19h : Cérémonie du cacao avec Amanda

Dimanche 13 septembre à 15h : Atelier Ilan Lev Method avec Geoffrey, suivi du finissage

À travers les séries DEEP BLUE et INTERMITTENCES, Luis Marques invite le visiteur à une immersion dans un univers abstrait où la ligne devient paysage, rythme et respiration.

DEEP BLUE explore la profondeur et l’immensité d’espaces maritimes imaginaires. Sur de larges aplats de bleu, le trait vient progressivement construire une matière vibrante. Les variations de densité, de transparence et d’épaisseur créent des paysages contemplatifs, oscillant entre calme et mouvement.

Avec INTERMITTENCES, l’artiste développe une approche plus expérimentale. Les dessins prennent naissance sur des papiers récupérés issus de ses essais de sérigraphie, déjà marqués par des traces, des accidents et des taches. En les réinvestissant par un patient travail de lignes répétées, il fait dialoguer le hasard avec la précision du geste, offrant une seconde vie à ces supports.

L’exposition propose un voyage intérieur où chaque œuvre évoque une cartographie sensible. Ligne après ligne, le dessin devient une méditation sur le temps, la répétition, la mémoire et l’équilibre fragile entre maîtrise et lâcher-prise.

…

Artiste et architecte d’origine portugaise, Luis Marques est né en 1984 et vit à Genève.

En parallèle de son activité professionnelle au Département du territoire, il développe une pratique artistique centrée sur le dessin.

Son travail explore la ligne comme un langage à la fois méditatif et introspectif. À l’aide de stylos, de marqueurs ou encore de fil à coudre, il construit lentement des compositions où chaque geste participe à une forme de rituel. Ses supports sont souvent récupérés ou recyclés : papier, carton, fragments déchirés ou matériaux déjà porteurs d’une histoire. Cette attention portée au support nourrit un dialogue permanent entre mémoire, transformation et création.

Ses œuvres naissent de la rencontre entre la rigueur du trait et l’imprévu des accidents de matière. Cette tension entre contrôle et spontanéité donne naissance à ce que l’artiste décrit comme des « territoires intérieurs » ou des « topographies de l’intime ».

Stéphanie Prizreni, commissaire de l’exposition

Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/

Une immersion dans l’univers abstrait de l’artiste, où la ligne, la matière et le bleu composent des paysages sensibles entre contemplation et expérimentation.

DR