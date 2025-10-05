LUJIPEKA – LE SILEX Auxerre

LUJIPEKA Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

?? LUJIPEKA ?? [ RAP ] Le rappeur français Lujipeka is back au Silex ! Après avoir annoncé son retour avec les titres inédits Bruler Paris , Puzzle et Paulise , Lujipeka a retrouvé son public a travers une série de mini-concerts gratuits sur le Puzzle Tour . Il revient aujourd’hui avec La Vie D’Antonio , nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026. En plus de son concert évènement à l’Accord Arena le 7 novembre 2026, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique ! 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89