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Lumière au chateau de Grisy, Château de Grisy, Vendeuvre

Lumière au chateau de Grisy, Château de Grisy, Vendeuvre

Lumière au chateau de Grisy, Château de Grisy, Vendeuvre samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château de Grisy

Adresse : Château de GrisyPas de descriptionVENDEUVRE

Ville : 14170 Vendeuvre

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Lumière au chateau de Grisy Samedi 30 mai, 14h00 Château de Grisy Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Visites libres ou guidées à partir de 14:00
Illumination des façades à la bougies à partir de 21:00
Promenade à pied entre le Château de Carel et le château de Grisy par l’allée de la chaine (900 mètres – 12mn aller simple)

Château de Grisy Château de GrisyPas de descriptionVENDEUVRE Vendeuvre 14170 Grisy Calvados Normandie
Pas de description

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