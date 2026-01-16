Lumière au chateau de Grisy

Château de Grisy Vendeuvre Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Visites libres ou guidées à partir de 14:00

Illumination des façades à la bougies à partir de 21:00

Promenade à pied entre le Château de Carel et le château de Grisy par l’allée de la chaine (900 mètres 12mn aller simple) .

Château de Grisy Vendeuvre 14170 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lumière au chateau de Grisy

L’événement Lumière au chateau de Grisy Vendeuvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Conseil Départemental du Calvados