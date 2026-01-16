Lumière au chateau de Grisy Vendeuvre
Lumière au chateau de Grisy
Château de Grisy Vendeuvre Calvados
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
2026-05-30
Visites libres ou guidées à partir de 14:00
Illumination des façades à la bougies à partir de 21:00
Promenade à pied entre le Château de Carel et le château de Grisy par l’allée de la chaine (900 mètres 12mn aller simple) .
Château de Grisy Vendeuvre 14170 Calvados Normandie
English : Lumière au chateau de Grisy
L’événement Lumière au chateau de Grisy Vendeuvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Conseil Départemental du Calvados