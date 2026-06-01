« Lumière et ombre » – 28 positions artistiques. Exposition accompagnant la promenade de l’atelier, Schloss Landestrost, Neustadt am Rübenberge

« Lumière et ombre » – 28 positions artistiques. Exposition accompagnant la promenade de l’atelier 5 – 7 juin Schloss Landestrost Region Hannover

Accès libre au jardin officiel et au port de la toile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À partir de la lueur des cavernes de Platon, de la dramaturgie lumineuse de l’ancienne peinture, des questions de Goethe sur l’optique et la théorie des couleurs et du début de la photographie – le dessin littéral avec la lumière -, la lumière et l’ombre ont toujours été symboliques pour Perception, connaissance et ignorance, pour une dualité qui se conditionne mutuellement : sans lumière pas d’ombre.

Comment se manifeste aujourd’hui, dans les positions artistiques actuelles, l’occupation de la lumière et de l’ombre ? Que peuvent montrer et exposer les œuvres d’art dans ce contexte ? Quelles sont les différentes lectures qu’ils proposent au public ? 28 positions artistiques sont représentées cette année lors de la promenade dans l’atelier et dans l’exposition qui l’accompagne au château de Landestrost.

Après cela, les visiteurs peuvent tout Ensemble du château de la Renaissance, y compris Port maritime et Amtsgarten, faire le tour en marchant.

Schloss Landestrost Schlossstr. 1, 31535 Neustadt am Rübenberge Neustadt am Rübenberge 31535 Neustadt am Rübenberge Region Hannover Niedersachsen https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Geschichte-Geschichten/Historische-Bauten/Schloss-Landestrost [{« link »: « https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Stellt-sich-vor/Dezernate-und-Fachbereiche-der-Region-Hannover/Dezernat-Bildung,-Kultur-und-Baumanagement/Fachbereich-Bildung-und-Kultur/Team-Kultur/Bildende-Kunst/Atelierspaziergang »}]

Sans lumière, pas d’ombre. Discours philosophiques, historiques et artistiques sur le thème de l’humanité et du monde. Exposition de groupe avec les artistes de la promenade en atelier 2026.

Schloss Landestrost © Robert Majenka