Lumière | Mapping nocturne, Musée Joseph Déchelette, Roanne

Lumière | Mapping nocturne Samedi 23 mai, 22h00 Musée Joseph Déchelette Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nicolas Ticot (XLR Project) investit la façade côté cour avec une projection monumentale. Les collections du musée s’y métamorphosent en temps réel, dans un dialogue entre architecture, image et musique électronique.

Musée Joseph Déchelette 22 Rue Anatole France, 42300 Roanne, France Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477236877 https://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html La collection d’antiquités, qui s’échelonne de la période préhistorique à la période gallo-romaine, offre une vision systématique de l’archéologie. Le musée conserve aussi des collections d’antiquités égyptiennes, d’arts extra-européens et d’arts décoratifs, avec notamment d’importantes séries de faïences anciennes et de mobiliers du XVIe au XIXe siècles. Les beaux-arts sont également bien représentés : primitifs, peintres nordiques, peinture des temps modernes – jusqu’aux Fauves, Jean Puy étant d’origine Roannaise. Des acquisitions d’œuvres contemporaines ont été poursuivies au cours du XXe siècle, notamment entre figuration et abstraction, ou bien dans le domaine de la céramique. L’intégration d’un département des textiles, réunissant les collections de deux établissements aujourd’hui fermés, le musée de la maille (Riorges) et l’Écomusée du Roannais, a été l’occasion d’un réaménagement du musée comme de ses abords.

Nicolas Ticot (XLR Project) investit la façade côté cour avec une projection monumentale. Les collections du musée s’y métamorphosent en temps réel, dans un dialogue entre architecture, image et…

© Musée Déchelette