Lumières au 18 place de Gaulle, 18 place Charles de Gaulle, Bayeux

Lumières au 18 place de Gaulle Samedi 30 mai, 21h00 18 place Charles de Gaulle Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Le propriétaire de l’ancien musée de la tapisserie de Bayeux vous accueille en vous présentant l’histoire de cet hôtel particulier du 18ème siècle (1ère bibliothèque municipale de Bayeux, 1ère mairie de Bayeux et ancien musée de la tapisserie de Bayeux). Eclairage à la bougies des façades, musique classique dans la cour.

18 place Charles de Gaulle 18 place Charles de GaullePas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie

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