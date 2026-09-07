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Lumières Cachées, Grand Roye Tourisme, Montdidier

samedi 19 septembre 2026 · Grand Roye Tourisme · Montdidier

Lumières Cachées, Grand Roye Tourisme, Montdidier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grand Roye Tourisme
Adresse
rue du collège, Montdidier
Ville
80500 Montdidier
Département
Somme

Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Grand Roye Tourisme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Lumières Cachées

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré et l’église Saint-Pierre de Montdidier se dévoilent sous un nouveau jour !

A la nuit tombée, laissez-vous tenter par une balade à la (re)découverte de ces bâtiments emblématiques de Montdidier. Leurs façades s’illuminent et se dévoilent sous un nouveau jour.

Accès libre de 20h à 22h.

Grand Roye Tourisme rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France 0664429520 Office de tourisme du Grand Roye
Lumières Cachées

©Musée Parmentier

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