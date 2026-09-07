AGENDA · Montdidier
Lumières Cachées, Grand Roye Tourisme, Montdidier
samedi 19 septembre 2026 · Grand Roye Tourisme · Montdidier
Informations pratiques
Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Grand Roye Tourisme Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Lumières Cachées
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré et l’église Saint-Pierre de Montdidier se dévoilent sous un nouveau jour !
A la nuit tombée, laissez-vous tenter par une balade à la (re)découverte de ces bâtiments emblématiques de Montdidier. Leurs façades s’illuminent et se dévoilent sous un nouveau jour.
Accès libre de 20h à 22h.
Grand Roye Tourisme rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France 0664429520 Office de tourisme du Grand Roye
Lumières Cachées
©Musée Parmentier