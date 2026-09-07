Lumières Cachées, Grand Roye Tourisme, Montdidier

Informations pratiques

Lumières Cachées Samedi 19 septembre, 20h00 Grand Roye Tourisme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Lumières Cachées

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré et l’église Saint-Pierre de Montdidier se dévoilent sous un nouveau jour !

A la nuit tombée, laissez-vous tenter par une balade à la (re)découverte de ces bâtiments emblématiques de Montdidier. Leurs façades s’illuminent et se dévoilent sous un nouveau jour.

Accès libre de 20h à 22h.

Grand Roye Tourisme rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France 0664429520 Office de tourisme du Grand Roye

Lumières Cachées

©Musée Parmentier