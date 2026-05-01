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Lumières des Comores Blassac

Lumières des Comores Blassac dimanche 24 mai 2026.

Ville : 43380 Blassac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Blassac

Lumières des Comores

Blassac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

14h à 17h: Stages de danses et percussions, sur inscriptions.
15:30: Initiation et spectacle Kamishibaï.
19h: Repas traditionnel des Comores (12€).
21h: Concert Trio Shaadoow.
Animations, jeux, expositions: Voyage en terre Malgache.
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Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 17 02 22 

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English :

2pm to 5pm: Dance and percussion workshops, registration required.
15:30: Kamishibaï initiation and show.
7pm: Traditional Comorian meal (12?).
9pm: Concert by Trio Shaadoow.
Activities, games, exhibitions: Voyage en terre Malgache.

L’événement Lumières des Comores Blassac a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier