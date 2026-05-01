Blassac

Lumières des Comores

Blassac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

14h à 17h: Stages de danses et percussions, sur inscriptions.

15:30: Initiation et spectacle Kamishibaï.

19h: Repas traditionnel des Comores (12€).

21h: Concert Trio Shaadoow.

Animations, jeux, expositions: Voyage en terre Malgache.

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Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 17 02 22

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English :

2pm to 5pm: Dance and percussion workshops, registration required.

15:30: Kamishibaï initiation and show.

7pm: Traditional Comorian meal (12?).

9pm: Concert by Trio Shaadoow.

Activities, games, exhibitions: Voyage en terre Malgache.

L’événement Lumières des Comores Blassac a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier