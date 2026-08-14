Lumières et couleurs d’automne | Crée ton petit photophore ! Cuise-la-Motte

Informations pratiques

Cuise-la-Motte

Lumières et couleurs d’automne | Crée ton petit photophore !

8 Rue du Russon Cuise-la-Motte Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:30:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-23

L’automne s’installe dans la forêt et avec lui, les feuilles se parent de mille nuances jaune doré, orange, rouge, brun… Et si tu pouvais capturer toutes ces belles couleurs dans une petite lumière ?

Lors de cet atelier, tu vas créer ton propre photophore aux couleurs de l’automne. À toi de t’inspirer des teintes de la forêt pour imaginer une création chaleureuse et colorée, qui laissera doucement passer la lumière.

Une fois terminé, ton photophore apportera une petite lueur réconfortante à la tombée du jour… parfaite pour accompagner les histoires et les contes de l’automne.

Nombre de place limité, réservation obligatoire. Possibilité de réserver sur la billetterie en ligne.

L’automne s’installe dans la forêt et avec lui, les feuilles se parent de mille nuances jaune doré, orange, rouge, brun… Et si tu pouvais capturer toutes ces belles couleurs dans une petite lumière ?

Lors de cet atelier, tu vas créer ton propre photophore aux couleurs de l’automne. À toi de t’inspirer des teintes de la forêt pour imaginer une création chaleureuse et colorée, qui laissera doucement passer la lumière.

Une fois terminé, ton photophore apportera une petite lueur réconfortante à la tombée du jour… parfaite pour accompagner les histoires et les contes de l’automne.

Nombre de place limité, réservation obligatoire. Possibilité de réserver sur la billetterie en ligne. .

8 Rue du Russon Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

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English :

Fall is settling in the forest, and with it, the leaves are taking on a thousand shades: golden yellow, orange, red, brown… What if you could capture all these beautiful colors in a little lantern?

In this workshop, you’ll create your own autumn-colored candle holder. Let the colors of the forest inspire you to design a warm and colorful creation that gently lets the light shine through.

Once finished, your candleholder will cast a cozy glow at dusk—perfect for accompanying fall stories and tales.

Space is limited; reservations are required. You can reserve your spot through the online ticket office.

L’événement Lumières et couleurs d’automne | Crée ton petit photophore ! Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-08-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme