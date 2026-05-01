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Lumières marines Rêveries bretonnes Rue de Grav Ivy Ploubazlanec

Lumières marines Rêveries bretonnes Rue de Grav Ivy Ploubazlanec vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue de Grav Ivy

Adresse : Chapelle Saint-Ivy

Ville : 22620 Ploubazlanec

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Ploubazlanec

Lumières marines Rêveries bretonnes

Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:30:00
fin : 2026-05-28 12:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Exposition de tableaux, dessins, sculptures, collages, 3 artistes, 3 amis, 3 univers… à découvrir.   .

Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 15 06 37 

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English :

L’événement Lumières marines Rêveries bretonnes Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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