Lumières marines Rêveries bretonnes Rue de Grav Ivy Ploubazlanec

Ploubazlanec

Lumières marines Rêveries bretonnes

Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:30:00

fin : 2026-05-28 12:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Exposition de tableaux, dessins, sculptures, collages, 3 artistes, 3 amis, 3 univers… à découvrir. .

Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 15 06 37

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English :

L’événement Lumières marines Rêveries bretonnes Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol