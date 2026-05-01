Lumières marines Rêveries bretonnes Rue de Grav Ivy Ploubazlanec
Lumières marines Rêveries bretonnes Rue de Grav Ivy Ploubazlanec vendredi 22 mai 2026.
Ploubazlanec
Lumières marines Rêveries bretonnes
Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:30:00
fin : 2026-05-28 12:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Exposition de tableaux, dessins, sculptures, collages, 3 artistes, 3 amis, 3 univers… à découvrir. .
Rue de Grav Ivy Chapelle Saint-Ivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 15 06 37
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English :
L’événement Lumières marines Rêveries bretonnes Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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