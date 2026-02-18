Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux
Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux samedi 30 mai 2026.
Lumières rue Quincangrogne Samedi 30 mai, 20h30 6 rue Quincangrogne Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00
Illumination de la maison.
6 rue Quincangrogne 6 rue QuincangrognePas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
Pas de description
À voir aussi à Bayeux (Calvados)
- Exposition DE LIN ET DE LAINE L’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux MAHB | Musée de la Bataille de Normandie Bayeux 14 avril 2026
- Les Étonnants Patrimoines L’art dans tous nos sens Bayeux 14 avril 2026
- Les Etonnants Patrimoines A la quête des créatures fabuleuse du Moyen-Age Bayeux 15 avril 2026
- Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux 15 avril 2026
- Visites-ateliers famille de l’exposition Noctule Destrier de Vincent Girard Le Radar Espace d’art actuel Bayeux 18 avril 2026