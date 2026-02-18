Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux

Lumières rue Quincangrogne Samedi 30 mai, 20h30 6 rue Quincangrogne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00

Illumination de la maison.

6 rue Quincangrogne 6 rue QuincangrognePas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie

Pas de description