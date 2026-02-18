Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux

Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux

Lumières rue Quincangrogne, 6 rue Quincangrogne, Bayeux samedi 30 mai 2026.

Lieu : 6 rue Quincangrogne

Adresse : 6 rue QuincangrognePas de descriptionBAYEUX

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Lumières rue Quincangrogne Samedi 30 mai, 20h30 6 rue Quincangrogne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00

Illumination de la maison.

6 rue Quincangrogne 6 rue QuincangrognePas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
Pas de description

À voir aussi à Bayeux (Calvados)