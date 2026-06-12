Lundi zen Yoga du rire Coudray-au-Perche
Lundi zen Yoga du rire Coudray-au-Perche lundi 10 août 2026.
Coudray-au-Perche
Lundi zen Yoga du rire
Coudray-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:45:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
LUNDI ZEN
Riez, respirez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez le yoga du rire à travers des mouvements ludiques et des rires partagés. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Réservation obligatoire 02 37 37 30 10
LUNDI ZEN
Riez, respirez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez le yoga du rire à travers des mouvements ludiques et des rires partagés, avec Jean-Claude. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Lundi 10 août au plan d’eau du Tertre à Coudray-au-Perche
De 17h45 à 19h Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10 .
Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com
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English :
ZEN MONDAY
Laugh, breathe, enjoy! By the water, discover laughter yoga through playful movements and shared laughter. A wonderful way to start the week and to discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.
Reservations required: 02 37 37 30 10
L’événement Lundi zen Yoga du rire Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE
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