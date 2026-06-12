Coudray-au-Perche

Lundi zen Yoga du rire

Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:45:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

LUNDI ZEN

Riez, respirez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez le yoga du rire à travers des mouvements ludiques et des rires partagés. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Réservation obligatoire 02 37 37 30 10

LUNDI ZEN

Riez, respirez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez le yoga du rire à travers des mouvements ludiques et des rires partagés, avec Jean-Claude. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Lundi 10 août au plan d’eau du Tertre à Coudray-au-Perche

De 17h45 à 19h Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10 .

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

ZEN MONDAY

Laugh, breathe, enjoy! By the water, discover laughter yoga through playful movements and shared laughter. A wonderful way to start the week and to discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.

Reservations required: 02 37 37 30 10

L’événement Lundi zen Yoga du rire Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE