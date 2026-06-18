Fleury

LUNDIS DES VINS

6 Boulevard de la Douane Fleury Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Les Lundis des Vins à Saint-Pierre-la-Mer !

Venez rencontrer nos vignerons et découvrir leurs savoir-faire lors d’une soirée conviviale de dégustation derrière la mairie annexe de Saint-Pierre-la-Mer.

5 € les deux dégustations, avec un verre sérigraphié.

Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille pour savourer les richesses de notre terroir dans une ambiance estivale et détendue.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos domaines viticoles et passer une agréable soirée sous le signe de la convivialité !

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6 Boulevard de la Douane Fleury 11560 Aude Occitanie

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English :

Wine Mondays in Saint-Pierre-la-Mer!

Come meet our winemakers and discover their expertise during a friendly tasting evening behind the Saint-Pierre-la-Mer town hall annex.

5 for both tastings, including a screen-printed glass.

A warm and welcoming occasion to share with friends or family, where you can savor the riches of our region in a relaxed, summery atmosphere.

We look forward to seeing many of you there to discover our wineries and enjoy a pleasant evening filled with good cheer!

L’événement LUNDIS DES VINS Fleury a été mis à jour le 2026-06-18 par