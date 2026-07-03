Lunegarde en fête Lunegarde
vendredi 7 août 2026 · Lunegarde
Informations pratiques
Lunegarde
Lunegarde en fête
Le Bourg Lunegarde Lot
Tarif : 12 – 12 – 22 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir les activités proposées par le Comité des fêtes du village à l'occasion de la fête du village !
Venez découvrir les activités proposées par le Comité des fêtes du village à l'occasion de la fête du village !
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Le Bourg Lunegarde 46240 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 18
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English :
Come discover the activities organized by the Village Festival Committee for the village festival!
L’événement Lunegarde en fête Lunegarde a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Labastide-Murat