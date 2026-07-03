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AGENDA · Lunegarde

Lunegarde en fête Lunegarde

vendredi 7 août 2026 · Lunegarde

Lunegarde en fête Lunegarde

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
46240 Lunegarde
Département
Lot
Tarif
12 12 22 Général

Lunegarde

Lunegarde en fête

Le Bourg Lunegarde Lot

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Venez découvrir les activités proposées par le Comité des fêtes du village à l'occasion de la fête du village !

Venez découvrir les activités proposées par le Comité des fêtes du village à l'occasion de la fête du village !

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Le Bourg Lunegarde 46240 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the activities organized by the Village Festival Committee for the village festival!

L’événement Lunegarde en fête Lunegarde a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Labastide-Murat