LUNEL OSE TRIBUTE FESTIVAL JOUR 2 Lunel jeudi 14 mai 2026.
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
14 mai 2026 à partir de 18h
Faire revivre des groupes mythiques, c’est l’objectif de Maestria Organisation avec ces concerts tribute qui rendent hommage à de grands artistes. Pour ce premier Lunel Ose Tribute Festival, il y aura une scène ouverte gratuite tous les soirs et une grande scène (payante).
Au programme un 14 mai Soul et disco !
18h Ouverture des portes du festival Gratuit Avec Foodtrucks, bar à vin, bar à pâtes et foire aux vinyles et instruments
18h30 Scène ouverte gratuite avec World Variety Show
20h Grande scène Payant Tribute Bee Gees avec Team Legends
21h15 Scène ouverte gratuite avec World Variety Show
22h Grande scène Payant Tribute Tina Turner avec Thunder Tina de Team Legends .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01
English :
may 14, 2026 ? from 6pm
Lunel Arena
Tel 06 31 13 19 01
Price 27 ?
L’événement LUNEL OSE TRIBUTE FESTIVAL JOUR 2 Lunel a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL
