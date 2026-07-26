Luneray Color Run et concerts Luneray
samedi 29 août 2026 · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Luneray Color Run et concerts
Parking du stade Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
LUNERAY COLOR 2026 LE RENDEZ-VOUS COLORÉ DE LA RENTRÉE !
Préparez-vous à vivre une journée inoubliable placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la couleur !
Le samedi 29 août 2026, la Team Luneray Karting et Caux-Anim’ vous donnent rendez-vous au Complexe Sportif de Luneray pour la Color Run du Team Luneray Karting !
Au programme
Parcours de 1,5 km à 12 km, accessible à tous.
Jets de poudre colorée tout au long de l’événement.
Échauffement en musique avec Barthélémy.
Grand lancer de couleurs collectif.
Concert gratuit et ouvert à tous dès 21 h avec Malibu Orange, Vocalegacy et LILI Music Trio.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs (places limitées)
️ 16 € adulte en ligne (18 € sur place)
8 € enfant (6 à 11 ans)
Que vous soyez coureur, marcheur, en famille ou entre amis, venez partager un moment unique rempli de rires, de musique et de bonne humeur !
Inscrivez-vous dès maintenant en scannant le QR Code de l’affiche.
⚠️ Les places sont limitées, ne tardez pas !
On vous attend nombreux pour mettre Luneray en couleurs ! .
Parking du stade Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie
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English : Luneray Color Run et concerts
L’événement Luneray Color Run et concerts Luneray a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux