Informations pratiques

Luneray

Luneray Color Run et concerts

Parking du stade Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

LUNERAY COLOR 2026 LE RENDEZ-VOUS COLORÉ DE LA RENTRÉE !

Préparez-vous à vivre une journée inoubliable placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la couleur !

Le samedi 29 août 2026, la Team Luneray Karting et Caux-Anim’ vous donnent rendez-vous au Complexe Sportif de Luneray pour la Color Run du Team Luneray Karting !

Au programme

Parcours de 1,5 km à 12 km, accessible à tous.

Jets de poudre colorée tout au long de l’événement.

Échauffement en musique avec Barthélémy.

Grand lancer de couleurs collectif.

Concert gratuit et ouvert à tous dès 21 h avec Malibu Orange, Vocalegacy et LILI Music Trio.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs (places limitées)

️ 16 € adulte en ligne (18 € sur place)

8 € enfant (6 à 11 ans)

Que vous soyez coureur, marcheur, en famille ou entre amis, venez partager un moment unique rempli de rires, de musique et de bonne humeur !

Inscrivez-vous dès maintenant en scannant le QR Code de l’affiche.

⚠️ Les places sont limitées, ne tardez pas !

On vous attend nombreux pour mettre Luneray en couleurs ! .

Parking du stade Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Luneray Color Run et concerts

L’événement Luneray Color Run et concerts Luneray a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux