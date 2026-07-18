AGENDA · Luneray
UCA’Luneray Grande Braderie des Commerçants / Vide-grenier Luneray
samedi 8 août 2026 · Luneray
Informations pratiques
Luneray
UCA’Luneray Grande Braderie des Commerçants / Vide-grenier
Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Retrouvez la grande braderie des commerçants, ainsi qu’un vide-grenier toute la journée à Luneray.
Organisé car l’UCA’Luneray et ses partenaires. .
Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie
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English : UCA’Luneray Grande Braderie des Commerçants / Vide-grenier
L’événement UCA’Luneray Grande Braderie des Commerçants / Vide-grenier Luneray a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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