LUSAINT – LE NORMANDY – LE HAVRE Le Havre

LUSAINT Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de 2024. Elle a conquis les cœurs avec ses mélodies pop/soul et son timbre de voix teinté de jazz des années 60. Le ton assuré de la voix de Lusaint se révèle lorsqu’elle est sur scène, le seul endroit où elle affirme être pleinement elle-même. En 2019, elle a battu le record quotidien du plus grand nombre de #Shazam en 24h, avec la reprise de « More Than Friends » (En Vogue – Don’t Let Go). Plébiscité par Elton John dans son émission «?Rocket Hour?» sur Apple Music, son mini Album SELF SABOTAGE est sorti le 13 septembre dernier. Après une année 2024 marquée par son passage remarqué dans Taratata, un Archipel complet et une magnifique Cigale, Lusaint prolonge la magie en 2025… Accès : Ligne C2 / Parking gratuit dans la rue

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE NORMANDY – LE HAVRE 387 RUE ARISTIDE BRIAND 76600 Le Havre 76