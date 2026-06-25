L’usine hydroélectrique de Revin fête ses 50 ans Usine hydroélectrique Saint-Nicolas Les Mazures Revin

Revin

L’usine hydroélectrique de Revin fête ses 50 ans

Usine hydroélectrique Saint-Nicolas Les Mazures Les Marquisades de Saint-Nicolas Revin Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

En 2026, la Station de Transfert d’Électricité par Pompage (STEP) de Revin fête ses 50 ans ! Une mise en lumières de l’usine souterraine vous permettra de découvrir cette batterie géante, au service du réseau électrique français depuis 1/2 siècle. Vidéo d’époque et exposition photos viendront compléter la visite pour mieux comprendre l’épopée de l’aménagement, de sa construction aux récents travaux de modernisation. BON À SAVOIR Tenue exigée Bras et jambes couverts Chaussures plates et fermées Merci d’apporter une pièce d’identité. ENTRÉE GRATUITE À partir de 8 ans INSCRIPTION OBLIGATOIRE. https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/524/events À NOTER Samedi 4 juillet COMPLET Ne reste que des créneaux pour les visites du dimanche 5 juillet.

.

Usine hydroélectrique Saint-Nicolas Les Mazures Les Marquisades de Saint-Nicolas Revin 08500 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, the Revin Pumped-Storage Power Plant (STEP) will celebrate its 50th anniversary! A special tour of the underground facility will give you the chance to explore this massive “battery,” which has been serving the French power grid for half a century. Archival video footage and a photo exhibition will round out the tour, providing a deeper understanding of the project’s history—from its construction to recent modernization efforts. GOOD TO KNOW: Dress code: Covered arms and legs—flat, closed-toe shoes—please bring a form of ID. FREE ADMISSION—Ages 8 and up—REGISTRATION REQUIRED. https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/524/events %C0 PLEASE NOTE: Saturday, July 4: SOLD OUT. Only a few slots remain for tours on Sunday, July 5.

L’événement L’usine hydroélectrique de Revin fête ses 50 ans Revin a été mis à jour le 2026-06-25 par Ardennes Tourisme