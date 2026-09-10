Luso Rhythm Weekender : Scuru Fitchadu + Xexa + Dj Lycox, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · La Fabrique Ile de Nantes - Trempo · Nantes
Informations pratiques
Luso Rhythm Weekender : Scuru Fitchadu + Xexa + Dj Lycox Vendredi 2 octobre, 20h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique
12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00
Après Nippon Rhythm Weekender l’an dernier, Les Machines de l’île, La Days et Trempo s’associent pour mettre à l’honneur des artistes qui explorent les rythmes et les langues au travers d’approches contemporaines. Du Funana à la Batida, de l’afro hard bass au punk, du kizomba au kuduro : Luso Rhythm Weekender invite à découvrir ces scènes en pleine effervescence.
La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Funana, Batida, afro hard bass… Les scènes lusophones explorent les rythmes, où qu’elles se jouent. Luso Rhythm Weekender vous invite à plonger dans certaines de leurs formes contemporaines.
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