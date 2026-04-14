Luttes et résistances des peuples autochtones face aux dégradations environnementales ?, MEG, Genève

Luttes et résistances des peuples autochtones face aux dégradations environnementales ? Samedi 25 avril, 14h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Une rencontre pour saisir comment les peuples autochtones s’organisent pour faire face aux dégradations environnementales, de l’Amazonie à Bornéo, en Asie du Sud-Est, en passant par les États-Unis.

Première partie: Visite dans l’exposition permanente du MEG

Partout dans le monde, les peuples autochtones s’organisent pour faire face aux dégradations environnementales accélérées par le réchauffement climatique. Cette visite vous invite à découvrir, à travers des œuvres exposées au MEG, comment l’art autochtone contemporain dénonce les causes des dégradations environnementales ou encore incite à s’interroger sur notre rapport à l’environnement et sur des alternatives possibles.

Déplacement à pied (environ 30 minutes)

Deuxième partie: Atelier créatif lié à l’exposition SAUVAGES à la Bibliothèque de la Cité – Le Multi

La visite se poursuivra avec un atelier créatif mené par Nat Cardozo autour de son album Origine, un hommage aux peuples autochtones dont la survie est menacée par l’expansionnisme des pays industriels mais qui ont une tout autre relation au monde naturel à nous transmettre.

Places limitées et inscription obligatoire

Une rencontre en deux temps, organisée en collaboration avec le MEG en présence de Nat Cardozo, plasticienne et illustratrice.

Rendez-vous au MEG à 14h

La rencontre se termine à la Bibliothèque de la Cité: accès et adresse

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/ »}] [{« link »: « https://www.bm-geneve.ch/bibliotheques »}, {« link »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Ad3c0dca7-9095-4df0-8bbd-119b18587df5&queryId=N-86ddf894-09f9-4293-9299-f16b9c015307&posInSet=12 »}, {« link »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A591849ca-5233-46d0-ab1e-b4e128bc7314&queryId=1defbca2-7bbc-4024-99e7-2066617b0d05&posInSet=51 »}, {« link »: « https://osmapp.org/dcaT1in »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite thématique et atelier autour de l’album «Origine» de Nat Cardozo dès 9 ans avec accompagnant-e-s. Exposition permanente et Bibliothèque de la Cité. Le samedi 25 avril de 14h à 17h.

DR